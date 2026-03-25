Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин призвал решить проблему запрета постановок наследниками авторов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин призвал решить проблему запрета постановок произведений наследниками авторов. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре.

«Надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном, конечно, ключе», – сказал он (цитата по ТАСС).

Таким образом Путин прокомментировал обращение худрука Театра Олега Табакова народного артиста Владимира Машкова. Он рассказал, что некоторые наследники российских авторов, покинувшие страну, не дают театрам разрешение ставить на сцене спектакли на основе литературных произведений их предков.

Это привело, в частности, к проблемам при постановке в Театре Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», а также с постановками по произведениям Михаила Булгакова. Путин в ответ указал, что «так называемые наследники» имеют определенные права и «иногда этим злоупотребляют».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь