Путин призвал решить проблему запрета постановок наследниками авторов
Президент РФ Владимир Путин призвал решить проблему запрета постановок произведений наследниками авторов. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре.
«Надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать в цивилизованном, конечно, ключе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Таким образом Путин прокомментировал обращение худрука Театра Олега Табакова народного артиста Владимира Машкова. Он рассказал, что некоторые наследники российских авторов, покинувшие страну, не дают театрам разрешение ставить на сцене спектакли на основе литературных произведений их предков.
Это привело, в частности, к проблемам при постановке в Театре Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», а также с постановками по произведениям Михаила Булгакова. Путин в ответ указал, что «так называемые наследники» имеют определенные права и «иногда этим злоупотребляют».