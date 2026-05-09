Введены ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного
В аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный») ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Под данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация сообщила о снятии органичений в аэропортах «Внуково», «Домодедово», Иванова («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Тамбова («Донское»), Череповца, Ярославля («Туношна»).