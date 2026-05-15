Экс-руководителям краснодарских газовых предприятий дали до 21 года за взятки
Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям газораспределительных предприятий Краснодарского края, обвиняемым в создании преступного сообщества и получении взяток. Фигурантам назначены сроки от восьми до 21 года лишения свободы, а общая сумма штрафов превысила 800 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Среди осужденных – бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края, экс-гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также руководители других предприятий газораспределительной отрасли региона. Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ и ряду эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
По данным следствия, участники группы систематически получали взятки от собственников объектов капитального строительства за беспрепятственную выдачу технических условий на подключение к сетям газораспределения и оказание сопутствующих услуг. Ущерб от преступной деятельности оценен более чем в 166 млн руб.
Суд также постановил конфисковать имущество осужденных в доход государства. В перечень изъятого вошли два автомобиля премиум-класса и денежные средства на общую сумму свыше 160 млн рублей.
В марте 2024 г. Верховный суд (ВС) России отказал в апелляции адвокатов обвиняемых в коррупции бывших топ-менеджеров «Газпром газораспределение Краснодар». По информации суда, защита Руднева и других фигурантов настаивала на отмене решения об изменении территориальной подсудности уголовного дела. В декабре 2023 г. по ходатайству Генпрокуратуры РФ разбирательство было перенесено из Первомайского районного суда Краснодара в Кузьминский райсуд Москвы.
Дело против Руднева было возбуждено в ноябре 2021 г. На тот момент он возглавлял АО «Газпром газораспределение Краснодар», а также являлся заместителем председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам информационной политики. О задержании Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре сообщил Следственный комитет. Против них было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).