Экс-руководителям краснодарских газовых предприятий дали до 21 года за взятки

Дело против Руднева было возбуждено в ноябре 2021 г. На тот момент он возглавлял АО «Газпром газораспределение Краснодар», а также являлся заместителем председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам информационной политики. О задержании Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре сообщил Следственный комитет. Против них было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).