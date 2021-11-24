Суд арестовал главу кубанской дочки «Газпрома» по делу о коммерческом подкупе
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на арест генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева до 22 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ожидается, что в среду суд также выберет меру пресечения в отношении пяти остальных подозреваемых по данному делу.
О задержании Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре ранее в среду сообщил Следственный комитет. Против них возбуждено уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемые получили незаконное вознаграждение общей суммой более 20 млн руб. от бизнесменов за подключение недвижимости к газу и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.
Руднев возглавляет «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» с 2018 г., с октября 2012 г. также занимает должность депутата заксобрания Краснодарского края от «Единой России».