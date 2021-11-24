Суд арестовал главу кубанской дочки «Газпрома» по делу о коммерческом подкупе

О задержании Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре ранее в среду сообщил Следственный комитет. Против них возбуждено уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).