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Суд арестовал главу кубанской дочки «Газпрома» по делу о коммерческом подкупе

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выдал санкцию на арест генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева до 22 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ожидается, что в среду суд также выберет меру пресечения в отношении пяти остальных подозреваемых по данному делу. 

О задержании Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и замдиректоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре ранее в среду сообщил Следственный комитет. Против них возбуждено уголовное дело по подозрению в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые получили незаконное вознаграждение общей суммой более 20 млн руб. от бизнесменов за подключение недвижимости к газу и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае.

Руднев возглавляет «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» с 2018 г., с октября 2012 г. также занимает должность депутата заксобрания Краснодарского края от «Единой России».

Ранее по теме: СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджера «Газпрома» в Краснодарском крае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных