Движение по Крымскому мосту возобновили после 10-часового перекрытия
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после более чем 10-часового перекрытия. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам в Telegram.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении в 13:03 мск.
Мост был закрыт для движения автомобилей более 10,5 часа.
16 мая пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщала, что из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 13 пассажирских поездов. Время задержания составляет до 10,5 часа. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечены бутилированной водой и питанием.
Минобороны сообщало, что ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями.