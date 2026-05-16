Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM53,15+0,21%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Главная / Общество /

Движение по Крымскому мосту возобновили после 10-часового перекрытия

Ведомости

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после более чем 10-часового перекрытия. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам в Telegram.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении в 13:03 мск.

Мост был закрыт для движения автомобилей более 10,5 часа.

16 мая пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщала, что из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 13 пассажирских поездов. Время задержания составляет до 10,5 часа. Пассажиры поездов, задержанных более 4 часов, обеспечены бутилированной водой и питанием.

Минобороны сообщало, что ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её