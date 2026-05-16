Число пострадавших при взрыве в Пятигорске увеличилось до шести
Число пострадавших при взрыве при разгрузке газовоза в Пятигорске увеличилось до шести, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Еще четверо человек доставлены в медучреждения, отметил губернатор. Им оказывается медпомощь.
16 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в городе при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв с последующим возгоранием. Как уточнил мэр, взрыв не связан с атакой БПЛА. При разгрузке была нарушена техника безопасности.
В тушении пожара, по словам Владимирова, задействованы 45 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара, как сообщает Ворошилов, составляет 1000 кв. м.