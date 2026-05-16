Число пострадавших при взрыве в Пятигорске увеличилось до шести

16 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в городе при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв с последующим возгоранием. Как уточнил мэр, взрыв не связан с атакой БПЛА. При разгрузке была нарушена техника безопасности.