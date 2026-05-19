CNY Бирж.10,409-1,91%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,53-0,18%RTSI1 159,74-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
В подмосковном Солнечногорске запретили прокат электросамокатов

Руководство подмосковного городского округа Солнечногорск полностью запретило прокат и размещение электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В документе говорится, что запрещены движение, парковка, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Постановление вступило в силу.

Солнечногорск стал пятым городом, в котором ввели запрет кикшеринга. 13 мая глава городского округа Лобня Московской области Анна Кротова подписала постановление о запрете кикшеринга на всей территории муниципалитета.

1 апреля аналогичное решение принял глава Люберец Владимир Волков, 2 апреля об ограничениях заявили власти Котельников. 16 апреля запрет ввели в Раменском. Кроме того, в 2025 г. мэрия Елабуги (Татарстан) ограничила кикшеринг из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, а прокуратура поддержала решение.

