В подмосковном Солнечногорске запретили прокат электросамокатов
Руководство подмосковного городского округа Солнечногорск полностью запретило прокат и размещение электросамокатов. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В документе говорится, что запрещены движение, парковка, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний. Постановление вступило в силу.
Солнечногорск стал пятым городом, в котором ввели запрет кикшеринга. 13 мая глава городского округа Лобня Московской области Анна Кротова подписала постановление о запрете кикшеринга на всей территории муниципалитета.
1 апреля аналогичное решение принял глава Люберец Владимир Волков, 2 апреля об ограничениях заявили власти Котельников. 16 апреля запрет ввели в Раменском. Кроме того, в 2025 г. мэрия Елабуги (Татарстан) ограничила кикшеринг из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, а прокуратура поддержала решение.