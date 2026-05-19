Температура воздуха в Москве побила рекорд 1979 года

16 мая в Гидрометцентре сообщили, что с 18 по 22 мая значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 7–9 градусов. В Москве днем воздух прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение о высокой температуре действует также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Однако наиболее интенсивная жара ожидается именно в столице и ближайшем Подмосковье.