Температура воздуха в Москве побила рекорд 1979 года
В центре Москвы температура воздуха нагрелась до 31,1 градуса и побила рекорд 1979 г., следует из данных Гидрометцентра.
Метеостанция Балчуг зафиксировала рекордную температуру в 15:00 мск. Метеостанция на ВДНХ показала 29,6 градуса тепла, почти прогревшись до рекордных 30,2.
Минимальная температура для 19 мая была зафиксирована в 1952 г. Тогда в Москве было -1,9 градуса. Год назад в эту дату было 14,1 градуса.
16 мая в Гидрометцентре сообщили, что с 18 по 22 мая значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 7–9 градусов. В Москве днем воздух прогреется до 30–32 градусов. Предупреждение о высокой температуре действует также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Однако наиболее интенсивная жара ожидается именно в столице и ближайшем Подмосковье.