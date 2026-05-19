МВД проконтролирует дело популяризатора заводов, которого могут депортировать
Миграционная служба МВД России взяла на контроль ситуацию гражданина Казахстана блогера Ивана Черкашина, которого могут депортировать из-за нарушения миграционного режима. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
Вопрос об урегулировании правового статуса блогера будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством, подчеркнули в МВД.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала историю Черкашина в своем Telegram-канале. По ее словам, Черкашин приехал на историческую Родину, он работает на заводе и мотивирует устраиваться туда других людей. Федеральные каналы не раз отмечали полезную деятельность блогера, отметила Мизулина.
На днях молодого человека внесли в реестр нарушителей миграционного режима. По словам самого Черкашина, это произошло из-за ошибки в базе МВД. Как бы то ни было, его могут депортировать из России с запретом на въезд на пять лет.
Глава «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что МВД пересмотрит решение, так как такие люди России нужны. Она предложила отправить в Казахстан репера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов), так как его деятельность «не несет никакого созидательного смысла для общества».