Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой
В Тульской области в поселке Дубна нашли пропавшую день назад трехлетнюю девочку. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) по региону в Мах.
Ребенок пропал 20 мая во время прогулки. На ее поиски направили следственно-оперативную группу, сотрудников полиции, спасателей и волонтеров. Поиски проводились всю ночь.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки.
Утром 21 мая на опушке лесного массива спасатели нашли беговел ребенка. Рядом с эти местом были подболоченные участки, реки и ручьи. К операции присоединились водолазы, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на «Лизу Алерт».
