«Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию
В столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» вылет и прием самолетов идут после согласований с соответствующими органами, сообщили в «Росавиации». Статус рейса пассажиры могут уточнять на табло.
Это необходимо из-за ограничений на использование воздушного пространства в целях безопасности.
Возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в ведомстве.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.