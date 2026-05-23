Опубликованы списки пострадавших в Старобельске
Число жертв удара вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Среди погибших – восемь девушек и три юноши.
Пасечник в Max опубликовал первые имена студентов, погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ. Официальные списки будут постоянно обновляться.
Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Судьба еще 10 девушек остается неизвестной. Спасательные и поисковые работы продолжаются.
22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва организует для иностранных журналистов поездку на место удара в Старобельске. Такое решение принято из-за распространенной накануне в Совете Безопасности ООН, по словам дипломата, «откровенной лжи западников» о том, что удара якобы не было.