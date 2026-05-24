В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего в 11-летнего уличного музыканта

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в 11-летнего уличного музыканта. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мальчик играл на саксофоне 23 мая в Минском переулке, когда в него выстрелил неизвестный. В дежурную часть об инциденте сообщил прохожий.

Как сообщила Волк, игра ребенка не понравилась 38-летнему мужчине, который жил в соседнем доме. Выстрел был произведен из пневматического оружия.

Ребенка госпитализировали. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с примененим оружия).

Как сообщил Telegram-канал Baza, в ребенка выстрелил артист Мариинского театра: пуля попала в щеку и остановилась в подбородке. Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Сам артист выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

