Полузащитник «Спартака» Солари разбил трофей Кубка России

В воскресенье московский «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» в суперфинале турнира на стадионе «Лужники». Во время церемонии награждения Пабло Солари, проведший на поле 64 минуты, резким движением поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка, передает «Матч ТВ».