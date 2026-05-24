Главная / Общество /

Полузащитник «Спартака» Солари разбил трофей Кубка России

Ведомости

В воскресенье московский «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» в суперфинале турнира на стадионе «Лужники». Во время церемонии награждения Пабло Солари, проведший на поле 64 минуты, резким движением поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка, передает «Матч ТВ».

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались спартаковцы (4:3). Первый мяч в матче на 37-й минуте забил Солари после передачи Эсекьеля Барко. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался: на 57-й минуте отличился Дуглас Аугусто.

Финал собрал рекордную аудиторию для турнира – 72 978 зрителей, сообщал Российский футбольный союз. Перед матчем была объявлена минута молчания в память о погибших при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета.

