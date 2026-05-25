В Ярославской области отразили массовую атаку украинских беспилотников
Ночью силы силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю, сообщил в Max губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В результате атак пострадала женщина, она получила осколочное ранение, но отказалась от госпитализации. Специалисты сняли перекрытие движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
Губернатор подчеркнул, что в регионе можно зафиксировать обломки беспилотников. Евраев попросил население не приближаться к дронам при их обнаружении и сообщить по номеру 112. На территории Ярославской области сохраняется угроза атаки.
25 мая мирная жительница села Зиборовка Белгородской области Татьяна рассказала, что подверглась атаке украинского дрона, когда они с мужем сажали картошку на огороде, и была тяжело ранена в руку. По ее словам, они с супругом услышали по рации предупреждение о приближении дрона и попытались укрыться в саду, но беспилотник заметил их и взорвался прямо над ними.