В Ярославской области отразили массовую атаку украинских беспилотников

25 мая мирная жительница села Зиборовка Белгородской области Татьяна рассказала, что подверглась атаке украинского дрона, когда они с мужем сажали картошку на огороде, и была тяжело ранена в руку. По ее словам, они с супругом услышали по рации предупреждение о приближении дрона и попытались укрыться в саду, но беспилотник заметил их и взорвался прямо над ними.