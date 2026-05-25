Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN392,3-1,51%CNY Бирж.10,535+0,05%IMOEX2 623,08-0,1%RTSI1 160,43-0,1%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Главная / Общество /

В Ярославской области отразили массовую атаку украинских беспилотников

Ведомости

Ночью силы силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю, сообщил в Max губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В результате атак пострадала женщина, она получила осколочное ранение, но отказалась от госпитализации. Специалисты сняли перекрытие движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Губернатор подчеркнул, что в регионе можно зафиксировать обломки беспилотников. Евраев попросил население не приближаться к дронам при их обнаружении и сообщить по номеру 112. На территории Ярославской области сохраняется угроза атаки.

25 мая мирная жительница села Зиборовка Белгородской области Татьяна рассказала, что подверглась атаке украинского дрона, когда они с мужем сажали картошку на огороде, и была тяжело ранена в руку. По ее словам, они с супругом услышали по рации предупреждение о приближении дрона и попытались укрыться в саду, но беспилотник заметил их и взорвался прямо над ними.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь