Умер основатель сети Seven-Eleven Тосифуми Судзуки

Судзуки родился в Нагано в 1932 г. В 1963 г. он стал сотрудником розничной сети Ito-Yokado, а в 1973 г. заключил партнерское соглашение с американской компанией Southland Corp, оператором сети 7-Eleven. Свой первый магазин Seven-Eleven Japan Судзуки открыл в Токио в 1974 г. Судзуки первым стал применять данные для оптимизации товарных запасов и создал бизнес-модель, основанную на готовых блюдах и быстрой оборачиваемости товаров. Это помогло превратить магазины у дома в краеугольный камень розничной торговли Японии.