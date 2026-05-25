Умер основатель сети Seven-Eleven Тосифуми Судзуки
Основатель японской сети магазинов шаговой доступности Seven-Eleven Тосифуми Судзуки скончался в возрасте 93 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании Seven & i Holdings.
По данным агентства, Судзуки умер от сердечной недостаточности 18 мая.
Судзуки родился в Нагано в 1932 г. В 1963 г. он стал сотрудником розничной сети Ito-Yokado, а в 1973 г. заключил партнерское соглашение с американской компанией Southland Corp, оператором сети 7-Eleven. Свой первый магазин Seven-Eleven Japan Судзуки открыл в Токио в 1974 г. Судзуки первым стал применять данные для оптимизации товарных запасов и создал бизнес-модель, основанную на готовых блюдах и быстрой оборачиваемости товаров. Это помогло превратить магазины у дома в краеугольный камень розничной торговли Японии.
Судзуки также руководил успешной реструктуризацией и спасением компании Southland в начале 1990-х гг., когда материнская компания 7-Eleven подала заявление о банкротстве. В 2005 г. он основал Seven & i Holdings и руководил ее преобразованием в розничный конгломерат. Судзуки покинул пост председателя совета директоров в 2016 г. после разногласий с руководством, но остался влиятельной фигурой в японской розничной торговле.