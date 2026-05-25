Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня
Купальный сезон в Анапе начнется 1 июня, соответствующее постановление уже подписано, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Маслова.
«Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 км песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры», – написала она.
По словам Масловой, в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» также будут проводить работы по боронованию и последующему просеиванию песка на береговой линии. Затем начнется установка пляжной инфраструктуры.
30 апреля Роспотребнадзор выдал заключения о соответствовании санитарным требованиям трем пляжам в Анапе. Тогда стало известно, что к началу сезона будут открыты пляжи детских комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также ГБУ «Пансионат «Высокий берег».
Причиной восстановительных работ на пляжах курорта стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 г. в Керченском проливе. В результате аварии произошло загрязнение побережья Анапы и Темрюка.