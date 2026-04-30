Роспотребнадзор одобрил использование первых трех пляжей Анапы

23 апреля гендиректор «Экопромюг» Инесса Волошко сообщила, что для восстановления пляжей Анапы после разлива топлива в Керченском проливе завезут 481 200 куб. м песка. По ее словам, работы на карьерах ведутся круглосуточно. 11 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность, что пляжи региона будут готовы к грядущему летнему сезону.