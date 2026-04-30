TATN580-0,6%CNY Бирж.10,939+0,25%IMOEX2 654,32+0,55%RTSI1 116,67+0,55%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор одобрил использование первых трех пляжей Анапы

Ведомости

Роспотребнадзор выдал заключения о соответствовании санитарным требованиям трем пляжам в Анапе, сообщило ведомство.

К началу туристического сезона открыты будут пляжи детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также ГБУ «Пансионат «Высокий берег».

«Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка», – отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство подчеркнуло, что будет продолжать мониторинг состояния морской воды и пляжей в зоне разлива нефтепродуктов.

23 апреля гендиректор «Экопромюг» Инесса Волошко сообщила, что для восстановления пляжей Анапы после разлива топлива в Керченском проливе завезут 481 200 куб. м песка. По ее словам, работы на карьерах ведутся круглосуточно. 11 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность, что пляжи региона будут готовы к грядущему летнему сезону.

Причиной восстановительных работ стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 г. в Керченском проливе. В результате аварии произошло загрязнение побережья Анапы и Темрюка.

Новости СМИ2
