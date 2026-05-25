Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,597+0,63%BRZL1 486+0,27%UTAR10,25-3,3%IMOEX2 592,55-1,26%RTSI1 146,92-1,26%RGBI119,17-0,13%RGBITR783,21-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минтранс подумает над допуском мотоциклистов на выделенные полосы

Ведомости

Минтранс изучит возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Комментируя инициативу, глава ведомства отметил, что вопрос требует дополнительной оценки с точки зрения безопасности. «Как байкер, конечно я «за». Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», – сказал Никитин.

По его словам, тема может рассматриваться вместе с регулированием движения электровелосипедов. Министр подчеркнул, что важно оценить, как «оптимально выстроить схему движения».

7 апреля сообщалось, что продажи новых мотоциклов в России увеличились на 9% в I квартале 2026 г. и достигли 5693 единиц. В «Автостате» отмечали, что мартовский всплеск продаж вывел рынок в плюс после спада двумя месяцами раньше.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь