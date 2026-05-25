Минтранс подумает над допуском мотоциклистов на выделенные полосы
Минтранс изучит возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.
Комментируя инициативу, глава ведомства отметил, что вопрос требует дополнительной оценки с точки зрения безопасности. «Как байкер, конечно я «за». Как министр – надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос», – сказал Никитин.
По его словам, тема может рассматриваться вместе с регулированием движения электровелосипедов. Министр подчеркнул, что важно оценить, как «оптимально выстроить схему движения».
7 апреля сообщалось, что продажи новых мотоциклов в России увеличились на 9% в I квартале 2026 г. и достигли 5693 единиц. В «Автостате» отмечали, что мартовский всплеск продаж вывел рынок в плюс после спада двумя месяцами раньше.