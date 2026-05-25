На федеральных трассах России могут повысить разрешенную скорость
На участках «Тавриды» в Крыму, а также трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон» могут увеличить максимальную скорость движения до 110 км/ч, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Росавтодор и «Автодор».
На большей части «Тавриды» сейчас действует ограничение 90 км/ч, напомнили в Росавтодоре. Основным условием для повышения лимита стала установка стационарного освещения. Специалисты ведут необходимые работы на участке 8–87-й км «Тавриды». Для участков 187–269-й км проект пока готовится.
Представители «Автодора» подчеркнули, что сейчас 33% всей сети госкомпании работает в повышенном скоростном режиме. Отмечается, что до 130 км/ч можно разгоняться на М-11 «Нева» и на участке трассы М-4 «Дон», до 110 км/ч – на участках М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-12 «Восток».
Издание напомнило, что о планах повысить лимиты по скорости движения на «Тавриде» сообщил глава Росавтодора Роман Новиков. Он выступил на Форуме дорожного строительства. По его словам, введение ограничения в 110 км/ч дает положительные результаты.