Запретившего ЛГБТ судью рекомендовали на должность председателя коллегии ВС
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова. Ранее он признал международные движения ЛГБТ и сатанизма экстремистскими на территории страны.
«Рекомендовать Нефедова Олега Николаевича кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ», – приняла решение коллегия (цитата по «РИА Новости»).
Председатель ВС РФ Игорь Краснов поддержал кандидатуру Нефедова.
18 мая «Ведомости» писали о рассмотрении Нефедова на должность председателя коллегии. Отмечалось, что судья уже давно зарекомендовал себя в стенах ВС. Помимо признания экстремистскими движениями указанных движений он также занимался признанием террористическим и запрещенным Anti-Corruption Foundation (считается в России иноагентом). Кроме того, Нефедов известен легализацией движения «Талибан» после смены власти в Афганистане.
Нефедов родился 1 августа 1974 г. в Пензенской области. Он получил высшее образование по специальности «юриспруденция», получил квалификацию «юрист». Нефедов работал следователем в прокуратуре Ленинского района Ульяновска, затем юрист-консультантом в страховой компании «Ульяновск-АСКО». В июле 2004 г. он стал судьей, а с ноября 2017 г. – судьей Верховного суда России.