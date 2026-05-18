Запретивший в России ЛГБТ судья станет главой коллегии Верховного суда

Запретивший в России ЛГБТ судья станет главой коллегии Верховного судаВысшая квалификационная коллегия 26 мая рассмотрит кандидатуру Олега Нефедова на эту должность
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 мая рассмотрит заявление судьи Верховного суда (ВС) Олега Нефедова о рекомендации его кандидатом на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова – председателя коллегии по гражданским делам, обратили внимание «Ведомости». Сейчас ею руководит судья Юрий Глазов. Он был назначен зампредом ВС еще в 2020 г. при Вячеславе Лебедеве.
Краснов почти с самого момента своего вступления в должность в 2025 г. начал активно проводить важные кадровые перестановки. Тогда же стало известно, что судья Нефедов претендует на место председателя другой коллегии – дисциплинарной. Куда впоследствии он и был назначен.
Нефедов уже давно зарекомендовал себя в стенах ВС. В последние годы он стал широко известен своей специализацией на запрещенных в России организациях, рассказывал собеседник «Ведомостей».
К примеру, именно этот судья рассматривал вопросы о признании запрещенными и экстремистскими международного движения ЛГБТ
Кроме того, Нефедов известен легализацией деятельности – после смены власти в Афганистане – признанного террористическим и запрещенным в России «Талибана».
После назначения в судебную коллегию по дисциплинарным делам Нефедов также проявил свою принципиальность, рассмотрев несколько жалоб на привлечение к ответственности судей из регионов. Так, в апреле 2026 г. он поддержал решение ВККС об отказе в восстановлении в должности экс-судьи Советского районного суда Ставропольского края, которую досрочно лишили полномочий за неэтичное поведение, обсуждение с участниками процесса личных вопросов и некорректные действия в отношении сотрудников полиции. В мае 2026 г. Нефедов поддержал лишение полномочий бывшего председателя райсуда в Иванове за получение им земельного участка для многодетных семей вне очереди.
Пока не объявлено, кто возглавит дисциплинарную коллегию вместо Нефедова и куда перейдет нынешний председатель гражданской коллегии. Глазову 64 года. Он выпускник Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Начинал карьеру следователем в органах внутренних дел Курской области, а в начале 1990-х перешел в судебную систему. Его назначение в ВС в 2020 г. многие юристы рассматривали как часть курса на усиление управленческого и арбитражного опыта в гражданской коллегии.
Эта коллегия считается одной из наиболее загруженных, она формирует практику по спорам с банками, застройщиками, страховщиками, госорганами и работодателями. Одним из наиболее заметных направлений работы коллегии при Глазове стали страховые споры. ВС усиливал защиту потребителей против страховых компаний, особенно в делах по ОСАГО. К примеру, в ряде определений 2022–2024 гг. коллегия закрепила подход, согласно которому сомнения в выборе формы страхового возмещения должны трактоваться в пользу автовладельца, а страховщик не может формально ссылаться на документы, если реальное волеизъявление клиента не доказано.