Запретивший в России ЛГБТ судья станет главой коллегии Верховного суда

После назначения в судебную коллегию по дисциплинарным делам Нефедов также проявил свою принципиальность, рассмотрев несколько жалоб на привлечение к ответственности судей из регионов. Так, в апреле 2026 г. он поддержал решение ВККС об отказе в восстановлении в должности экс-судьи Советского районного суда Ставропольского края, которую досрочно лишили полномочий за неэтичное поведение, обсуждение с участниками процесса личных вопросов и некорректные действия в отношении сотрудников полиции. В мае 2026 г. Нефедов поддержал лишение полномочий бывшего председателя райсуда в Иванове за получение им земельного участка для многодетных семей вне очереди.