Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,53+0,1%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR783,87+0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Запретивший в России ЛГБТ судья станет главой коллегии Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия 26 мая рассмотрит кандидатуру Олега Нефедова на эту должность
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 мая рассмотрит заявление судьи Верховного суда (ВС) Олега Нефедова о рекомендации его кандидатом на должность заместителя председателя ВС Игоря Краснова – председателя коллегии по гражданским делам, обратили внимание «Ведомости». Сейчас ею руководит судья Юрий Глазов. Он был назначен зампредом ВС еще в 2020 г. при Вячеславе Лебедеве.

Краснов почти с самого момента своего вступления в должность в 2025 г. начал активно проводить важные кадровые перестановки. Тогда же стало известно, что судья Нефедов претендует на место председателя другой коллегии – дисциплинарной. Куда впоследствии он и был назначен.

Нефедов уже давно зарекомендовал себя в стенах ВС. В последние годы он стал широко известен своей специализацией на запрещенных в России организациях, рассказывал собеседник «Ведомостей».

К примеру, именно этот судья рассматривал вопросы о признании запрещенными и экстремистскими международного движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и сатанистов (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Также занимался признанием террористическим и запрещенным Anti-Corruption Foundation (считается в России иноагентом). Это американское юрлицо ФБК, который тоже признан иноагентом, экстремисткой организацией и запрещен в России.

Роскомнадзор значительно увеличил блокировку запрещенного контента в 2025 году

Технологии / Интернет и digital

Кроме того, Нефедов известен легализацией деятельности – после смены власти в Афганистане – признанного террористическим и запрещенным в России «Талибана».

После назначения в судебную коллегию по дисциплинарным делам Нефедов также проявил свою принципиальность, рассмотрев несколько жалоб на привлечение к ответственности судей из регионов. Так, в апреле 2026 г. он поддержал решение ВККС об отказе в восстановлении в должности экс-судьи Советского районного суда Ставропольского края, которую досрочно лишили полномочий за неэтичное поведение, обсуждение с участниками процесса личных вопросов и некорректные действия в отношении сотрудников полиции. В мае 2026 г. Нефедов поддержал лишение полномочий бывшего председателя райсуда в Иванове за получение им земельного участка для многодетных семей вне очереди. 

Пока не объявлено, кто возглавит дисциплинарную коллегию вместо Нефедова и куда перейдет нынешний председатель гражданской коллегии. Глазову 64 года. Он выпускник Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Начинал карьеру следователем в органах внутренних дел Курской области, а в начале 1990-х перешел в судебную систему. Его назначение в ВС в 2020 г. многие юристы рассматривали как часть курса на усиление управленческого и арбитражного опыта в гражданской коллегии. 

Эта коллегия считается одной из наиболее загруженных, она формирует практику по спорам с банками, застройщиками, страховщиками, госорганами и работодателями. Одним из наиболее заметных направлений работы коллегии при Глазове стали страховые споры. ВС усиливал защиту потребителей против страховых компаний, особенно в делах по ОСАГО. К примеру, в ряде определений 2022–2024 гг. коллегия закрепила подход, согласно которому сомнения в выборе формы страхового возмещения должны трактоваться в пользу автовладельца, а страховщик не может формально ссылаться на документы, если реальное волеизъявление клиента не доказано.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её