Норовирус выявили у сотрудницы пищеблока в кадетском корпусе Красноярска
В Красноярском кадетском корпусе имени Лебедя у сотрудницы пищеблока обнаружили РНК норовируса, что стало вероятной причиной массового заболевания воспитанников, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Ведомство установило, что заражение произошло пищевым путем. Вероятным фактором передачи послужили готовые блюда, которые были заражены в процессе разделения на порции. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения. Специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование, взяты пробы готовой продукции и смывы с объектов.
Всего за медицинской помощью обратились, по уточненным данным, 35 учащихся, заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших также выявлена РНК норовируса.
В феврале 2026 г. в школе № 39 Невского района Петербурга в семи случаях острой кишечной инфекции у троих заболевших также выявили норовирус. В апреле 2026 г. в Муроме Владимирской области вспышка кишечной инфекции предположительно была связана с водопроводной водой, родники в городе закрыли до конца паводкового периода.