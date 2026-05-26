Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,546-0,58%RGSS0,194-0,1%CHKZ16 500-2,37%IMOEX2 583,37-0,57%RTSI1 137,47-0,57%RGBI118,92-0,16%RGBITR781,84-0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Норовирус выявили у сотрудницы пищеблока в кадетском корпусе Красноярска

Ведомости

В Красноярском кадетском корпусе имени Лебедя у сотрудницы пищеблока обнаружили РНК норовируса, что стало вероятной причиной массового заболевания воспитанников, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство установило, что заражение произошло пищевым путем. Вероятным фактором передачи послужили готовые блюда, которые были заражены в процессе разделения на порции. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения. Специалисты Роспотребнадзора продолжают расследование, взяты пробы готовой продукции и смывы с объектов.

Всего за медицинской помощью обратились, по уточненным данным, 35 учащихся, заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части заболевших также выявлена РНК норовируса.

В феврале 2026 г. в школе № 39 Невского района Петербурга в семи случаях острой кишечной инфекции у троих заболевших также выявили норовирус. В апреле 2026 г. в Муроме Владимирской области вспышка кишечной инфекции предположительно была связана с водопроводной водой, родники в городе закрыли до конца паводкового периода.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её