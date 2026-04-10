Что известно о заражениях острой кишечной инфекцией в Муроме

Что известно о заражениях острой кишечной инфекцией в МуромеВ медучреждениях уже зарегистрировали 375 заболевших
Число зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 375, сообщило правительство региона. В медицинские учреждения обратились уже 188 детей и 187 взрослых.
«Ведомости» собрали все, что известно о происшествии.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным может грозить штраф на сумму до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет.
Специалисты проведут проверку в отношении МУП округа Муром «Водопровод и канализация». ТАСС писал со ссылкой на СУ СК по региону, что источником заражения могла стать водопроводная вода.
В пробах заболевших зафиксировали норовирус второго типа.
По данным регионального кабмина, для лечения заразившихся детей развернули 32 койки в Муромской районной детской больнице. Все места были заняты несовершеннолетними в средней степени тяжести.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области отмечало, что в регионе прорабатывается вопрос о вакцинации населения от гепатита А. Правительство уточнило, что в детской больнице в наличии сейчас 195 доз вакцины, их начали использовать.
Заболевшие взрослые находятся на госпитализации в Центральной РБ № 2. Уточняется, что всего там 38 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Их также начали прививать от гепатита А, в наличии 20 доз вакцины. Утром 10 апреля дополнительно были привезены 144 дозы.
129 детей и 106 взрослых лечатся амбулаторно.
Глава округа Муром Евгений Рычков сообщал, что члены семьи из села Лазарево рассказали о симптомах инфекции после того, как выпили воду из родника. В связи с этим в Муроме будут закрыты все родники до конца паводкового периода.
Норовирус второго типа (Norovirus genogroup II, GII) – наиболее распространенная и клинически значимая разновидность норовирусной инфекции, на долю которой приходится до 80–95% всех случаев заболевания у людей. Вирус характеризуется высокой контагиозностью (заразностью) и является ведущей причиной вспышек острого гастроэнтерита как в России, так и в мире. Передается вирус фекально-оральным и контактно-бытовым путем (через немытые руки, зараженные продукты и воду), а его особенности – низкая инфицирующая доза (достаточно всего 10–100 вирусных частиц) и устойчивость ко многим дезинфицирующим средствам, включая спиртовые гели. Инкубационный период составляет от 12 до 48 часов, после чего развивается острая симптоматика с рвотой, диареей, болями в животе и слабостью; лечение в основном симптоматическое и направлено на предотвращение обезвоживания.