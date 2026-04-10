Что известно о заражениях острой кишечной инфекцией в Муроме

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновным может грозить штраф на сумму до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Специалисты проведут проверку в отношении МУП округа Муром «Водопровод и канализация». ТАСС писал со ссылкой на СУ СК по региону, что источником заражения могла стать водопроводная вода.

В пробах заболевших зафиксировали норовирус второго типа.

По данным регионального кабмина, для лечения заразившихся детей развернули 32 койки в Муромской районной детской больнице. Все места были заняты несовершеннолетними в средней степени тяжести.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области отмечало, что в регионе прорабатывается вопрос о вакцинации населения от гепатита А. Правительство уточнило, что в детской больнице в наличии сейчас 195 доз вакцины, их начали использовать.

Заболевшие взрослые находятся на госпитализации в Центральной РБ № 2. Уточняется, что всего там 38 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Их также начали прививать от гепатита А, в наличии 20 доз вакцины. Утром 10 апреля дополнительно были привезены 144 дозы.

129 детей и 106 взрослых лечатся амбулаторно.