Суд признал законным взыскание с Чубайса и экс-топов «Роснано» 5,5 млрд рублей

Иск связан с убытками, которые госкомпания понесла при реализации проекта Plastic Logic по разработке гибких планшетов для школьников, стартовавшего в 2009 г. и не достигшего первоначальных целей. В «Роснано» пояснили, что финансирование проекта продолжалось более 10 лет, несмотря на отсутствие положительных эффектов и невозвратность инвестиций.



В апреле 2026 г. в отношении Чубайса было открыто третье исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд руб. В Арбитражный суд Москвы также был подан иск о взыскании 11,8 млрд руб. убытков по проекту Crocus (создание производства магниторезистивной памяти) с Чубайса и еще 12 топ-менеджеров, слушания по которому проходят в закрытом режиме.