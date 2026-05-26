Суд признал законным взыскание с Чубайса и экс-топов «Роснано» 5,5 млрд рублей
Апелляционная инстанция признала законным решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле частично удовлетворил иск госкомпании. Ответчиками по иску, помимо Чубайса, выступали бывшие зампреды правления «Роснано» Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.
Требования истца были удовлетворены в размере 3,892 млрд руб. и $20,45 млн, что по текущему курсу превышает 5,5 млрд руб. Суд отклонил требования к бывшему гендиректору ООО «Пластик лоджик» Николаю Тычинину.
Иск связан с убытками, которые госкомпания понесла при реализации проекта Plastic Logic по разработке гибких планшетов для школьников, стартовавшего в 2009 г. и не достигшего первоначальных целей. В «Роснано» пояснили, что финансирование проекта продолжалось более 10 лет, несмотря на отсутствие положительных эффектов и невозвратность инвестиций.
В апреле 2026 г. в отношении Чубайса было открыто третье исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд руб. В Арбитражный суд Москвы также был подан иск о взыскании 11,8 млрд руб. убытков по проекту Crocus (создание производства магниторезистивной памяти) с Чубайса и еще 12 топ-менеджеров, слушания по которому проходят в закрытом режиме.