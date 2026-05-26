В Липецке частично обрушился частный жилой дом, под завалами могут быть люди
В частном жилом доме в Липецке произошел пожар, сопровождаемый хлопком. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций», – написал Артамонов.
Под завалами могут находиться люди, добавил губернатор.
Арматонов также опроверг информацию СМИ о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. Сотрудники оперативных служб устанавливают причины происшествия, заявил глава Липецка.
Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом.