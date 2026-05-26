Под завалами дома в Липецке обнаружено тело погибшего
Спасатели обнаружили тело погибшего под завалами частного дома в Липецке, где произошел хлопок и после возник пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, пожар был локализован в 19:25, а открытое горение ликвидировали в 20:29. Информация об обнаружении погибшего поступила в 21:01.
26 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в частном жилом доме в Липецке произошел пожар, сопровождаемый хлопком. Он также опроверг информацию СМИ о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. Сотрудники оперативных служб устанавливают причины происшествия.