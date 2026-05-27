F6: мошенники распространяют вредоносное ПО через продажу ответов на экзамен

24 мая МВД России сообщило, что аферисты в преддверии Дня защиты детей начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках. По данным ведомства, в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.