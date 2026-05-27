F6: мошенники распространяют вредоносное ПО через продажу ответов на экзамен
Мошенники могут распространять фишинговые формы и вредоносное программное обеспечение при продаже «ответов» на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Telegram-каналах и ботах, сообщили ТАСС в компании F6.
Помимо фишинговых схем, в таких ответах может быть и просто ложная информация, а также данные с прошлогодних экзаменов, подчеркнул ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в F6.
Специалисты выяснили, что в общей сложности ресурсы, которые предлагают ответы на экзамены и контрольные, насчитывают 1,5 млн подписчиков. Мошенники в 2026 г., по данным F6, предлагают купить «ответы» от 799 до 5000 руб.
24 мая МВД России сообщило, что аферисты в преддверии Дня защиты детей начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках. По данным ведомства, в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.