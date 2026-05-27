ФСБ нашла под Красноармейском украинский схрон с оружием для диверсий
Украинские военные оставили под Красноармейском схрон с иностранным вооружением для диверсионно-террористических операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).
Заминированный тайник был найден при совместных оперативно-боевых мероприятиях УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили его при отступлении для будущего применения в диверсионно-террористических целях, сообщили в спецслужбе.
В схроне нашли 10 гранатометов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C, а также 10 натовских ручных гранат. Вооружения были переданы Минобороны РФ.
Российские власти заявляли, что с 2022 г. украинские спецслужбы организуют мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства к совершению преступлений в РФ. Россияне под воздействием аферистов совершают теракты, покушения на убийство, а также передают данные о военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. В марте директор ФСБ Александр Бортников называл британцев кукловодами украинских спецслужб. По его словам, Великобритания влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. С российской стороны «работа проводится», подчеркнул глава ФСБ.