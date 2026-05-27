Российские власти заявляли, что с 2022 г. украинские спецслужбы организуют мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства к совершению преступлений в РФ. Россияне под воздействием аферистов совершают теракты, покушения на убийство, а также передают данные о военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. В марте директор ФСБ Александр Бортников называл британцев кукловодами украинских спецслужб. По его словам, Великобритания влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. С российской стороны «работа проводится», подчеркнул глава ФСБ.