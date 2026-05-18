ФСБ сообщила о задержании 37 россиян за поджоги по заданиям спецслужб Украины
Правоохранители в России в марте задержали 37 человек, подозреваемых в совершении поджогов по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, задержанные поджигали объекты связи, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также здания кредитно-финансовой системы, государственное и частное имущество. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
В ФСБ заявили, что значительная часть задержанных знакомилась с девушками в Telegram. По версии следствия, собеседницы просили молодых людей передавать координаты школ, торговых центров и адресов проживания. После этого злоумышленники, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов, утверждали, что переданные данные якобы использовались ВСУ для подготовки ударов. Под угрозой уголовного преследования они склоняли людей к противоправным действиям, объясняя это «проверкой антитеррористической защищенности объектов» или участием в оперативных мероприятиях.
В спецслужбе также сообщили, что ключевой инфраструктурой украинских кол-центров, используемой для организации диверсионной деятельности в России, остаются сим-боксы. По данным ФСБ, в I квартале 2026 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Алтайском крае, а также ряде областей были задержаны 34 россиянина и двое иностранцев, подозреваемых в незаконном администрировании сим-боксов. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 50 сим-боксов и свыше 8000 сим-карт.
20 апреля сообщалось, что суд приговорил подростка из Новосибирской области к 6,5 года воспитательной колонии по делу о покушении на теракт и госизмене. По версии следствия, в мае 2025 г. 17-летний молодой человек пытался поджечь локомотив на станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги, однако был задержан сотрудниками полиции.