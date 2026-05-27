Человек погиб и девять пропали без вести при взрыве цистерны с химикатами в США

На бумажной фабрике Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью (штат Вашингтон) взорвался и обрушился резервуар с высококоррозийной жидкостью. Один рабочий погиб, девять человек числятся пропавшими без вести, надежды на их спасение нет, пишет Associated Press со ссылкой на властей.