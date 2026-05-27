Человек погиб и девять пропали без вести при взрыве цистерны с химикатами в США
На бумажной фабрике Nippon Dynawave Packaging в Лонгвью (штат Вашингтон) взорвался и обрушился резервуар с высококоррозийной жидкостью. Один рабочий погиб, девять человек числятся пропавшими без вести, надежды на их спасение нет, пишет Associated Press со ссылкой на властей.
Инцидент произошел 26 мая. По данным издания, еще девять человек получили травмы. В резервуаре было почти 380 000 л высококоррозийного вещества. Причина разлива пока неясна.
В первую очередь спасатели намерены стабилизировать обрушившийся резервуар, в котором все еще находится более 340 000 л химического раствора, а затем приступить к поискам пропавших.
22 мая произошел взрыв внутри угольной шахты в городе Чанчжи китайской провинции Шаньси. Под землей находились 247 рабочих. 23 мая CNN сообщал, что погибли 90 человек. «Синьхуа» информировало, что уровень угарного газа в шахте превысил пределы допустимого.