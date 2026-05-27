МВД предупредило о вовлечении подростков в преступную деятельность через игры

По данным киберполиции, несовершеннолетним россиянам предлагают выполнить «простое задание». Они могут перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После того как перевод завершен, мошенники угрожают подросткам, что денежные средства якобы были переданы на финансирование запрещенных организаций или поддержку ВСУ.