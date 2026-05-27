Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,441-0,27%MGTS1 318-1,35%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 581,99+0,07%RTSI1 134,93+0,07%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Главная / Общество /

МВД предупредило о вовлечении подростков в преступную деятельность через игры

Ведомости

Злоумышленники продолжают использовать шантаж и психологическое давления для вовлечения подростков в противоправную деятельность через мессенджеры и онлайн-игры, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным киберполиции, несовершеннолетним россиянам предлагают выполнить «простое задание». Они могут перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После того как перевод завершен, мошенники угрожают подросткам, что денежные средства якобы были переданы на финансирование запрещенных организаций или поддержку ВСУ.

Затем аферисты начинают запугивать несовершеннолетних, например, уголовной ответственностью. Они требуют от подростков деньги для урегулирования ситуации или вовлекают их в совершение противоправных действий.

6 мая второй западный окружной военный суд приговорил мойщицу посуды Кадетского корпуса СК РФ Александру Житенко к 19 годам лишения свободы за попытку вовлечения воспитанника в террористическую деятельность. Она «прививала несовершеннолетнему неприязнь» к военнослужащим СВО и силовикам, а также передавала инструкции по минно-взрывному делу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её