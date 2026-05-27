МВД предупредило о вовлечении подростков в преступную деятельность через игры
Злоумышленники продолжают использовать шантаж и психологическое давления для вовлечения подростков в противоправную деятельность через мессенджеры и онлайн-игры, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным киберполиции, несовершеннолетним россиянам предлагают выполнить «простое задание». Они могут перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После того как перевод завершен, мошенники угрожают подросткам, что денежные средства якобы были переданы на финансирование запрещенных организаций или поддержку ВСУ.
Затем аферисты начинают запугивать несовершеннолетних, например, уголовной ответственностью. Они требуют от подростков деньги для урегулирования ситуации или вовлекают их в совершение противоправных действий.
6 мая второй западный окружной военный суд приговорил мойщицу посуды Кадетского корпуса СК РФ Александру Житенко к 19 годам лишения свободы за попытку вовлечения воспитанника в террористическую деятельность. Она «прививала несовершеннолетнему неприязнь» к военнослужащим СВО и силовикам, а также передавала инструкции по минно-взрывному делу.