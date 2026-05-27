ВОЗ: число зараженных хантавирусом на лайнере MV Hondius выросло до 13
Количество зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius достигло 13. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.
«В Испании зарегистрирован новый случай среди пассажиров, находящихся на карантине. Таким образом, общее число заболевших достигло 13», – написал он.
По словам главы ВОЗ, со 2 мая новых случаев смерти не было зарегистрировано. Заболевшие получают необходимую помощь, остальные остаются на карантине.
Из-за вспышки хантавируса на нидерландском MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, затем пассажиров эвакуировали. Гебрейесус 18 мая сообщал об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных. В тот же день глава управления здравоохранения Джакарты Ани Руспитавати сообщила, что власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в столице трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений.