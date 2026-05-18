В Индонезии зафиксированы три случая хантавируса и шесть подозрений на заражение

До этого вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. От инфекции умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 мая сообщил об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных.