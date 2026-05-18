В Индонезии зафиксированы три случая хантавируса и шесть подозрений на заражение
Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений. Об этом сообщила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.
«По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением», – заявила Руспитавати (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, в столице сформированы группы быстрого реагирования для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Также на фоне усиления санитарных мер в международном аэропорту Сукарно-Хатта ужесточили проверки прибывающих пассажиров. Для въезжающих ввели обязательное заполнение медицинских деклараций, температурный контроль и визуальный осмотр.
Как отметили индонезийские власти, хантавирус не является новой инфекцией для страны. С 2024 по 2026 г. в Индонезии зарегистрировали 23 случая заболевания, три из которых завершились летальным исходом.
До этого вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. От инфекции умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 мая сообщил об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных.
17 мая также сообщалось, что власти Канады подтвердили первый случай хантавируса в стране. Заболевание выявили у одного из четырех граждан, помещенных на карантин после пребывания на борту MV Hondius.