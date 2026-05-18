Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Индонезии зафиксированы три случая хантавируса и шесть подозрений на заражение

Ведомости

Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в Джакарте трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений. Об этом сообщила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

«По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением», – заявила Руспитавати (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, в столице сформированы группы быстрого реагирования для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Также на фоне усиления санитарных мер в международном аэропорту Сукарно-Хатта ужесточили проверки прибывающих пассажиров. Для въезжающих ввели обязательное заполнение медицинских деклараций, температурный контроль и визуальный осмотр.

Призрак ковида: когда открыли хантавирус и почему его боятся

Общество

Как отметили индонезийские власти, хантавирус не является новой инфекцией для страны. С 2024 по 2026 г. в Индонезии зарегистрировали 23 случая заболевания, три из которых завершились летальным исходом.

До этого вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. От инфекции умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров эвакуировали. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 мая сообщил об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных.

17 мая также сообщалось, что власти Канады подтвердили первый случай хантавируса в стране. Заболевание выявили у одного из четырех граждан, помещенных на карантин после пребывания на борту MV Hondius.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте