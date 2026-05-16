Призрак ковида: когда открыли хантавирус и почему его боятся

Другое массовое заражение хантавирусом произошло еще в июле 1995 – январе 1996 гг. в Парагвае, где заболели 17 человек. Затем, в сентябре – декабре 1996-го, была зафиксирована вспышка в Аргентине – на горнолыжном курорте Эль-Болсон в Андах. И здесь ученых ждал сюрприз: из 18 заболевших трое оказались врачами. Причем один из медиков даже не приезжал в Эль-Болсон. Он заразился через 27 дней после того, как в его клинику в Буэнос-Айресе доставили пациента. Вид хантавируса, который без всякой фантазии назвали Андес в честь гор, является редким исключением и может передаваться от человека к человеку, сделали вывод ученые, но только при очень близком контакте.