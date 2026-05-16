Призрак ковида: когда открыли хантавирус и почему его боятся

Призрак ковида: когда открыли хантавирус и почему его боятсяЛишь один известный вид болезни грызунов передается от человека к человеку
Вспышки хантавируса регистрировались по всему миру задолго до того, как болезнь выявили на борту круизного лайнера MV Hondius в мае 2026 г. Согласно совместному исследованию Кейлы Рамсден из Университета Пенсильвании и ряда других ученых, этому вирусу как минимум 900 лет.
Есть версии, что симптомы этой инфекции описывали еще в Китае XII в. Позднее аналогичное заболевание стало известно как «английский пот»: его эпидемии прокатились по Англии в 1485, 1508, 1517, 1528 и 1551 гг.
В новейшей истории массовое заражение хантавирусом произошло во время Корейской войны и сразу после нее: в 1950-1954 гг. более 3000 солдат ООН столкнулись с одинаковыми симптомами. Тогда уровень медицины не позволил установить причину заболевания. Это удалось сделать лишь в 1976 г. южнокорейскому вирусологу Хо Ван Ли и американскому ученому Карлу Джонсону. Исследователи обнаружили вирус у полевых мышей, обитавших в районе реки Хантан, и сопоставили с пробами, взятыми у заболевших солдат.
В 1990 г. Хо Ван Ли разработал вакцину от хантавируса, но она была одобрена к применению только в Южной Корее и Китае.
Род хантавирусов (на латыни – Orthohantavirus) получил свое название от реки, где Хо Ван Ли поймал зараженную мышь, а найденный им вид вируса по той же причине назвали Хантаан. Как правило каждый новый вид хантавирусов (а их открыли уже более 40) получает имя по месту, где его обнаружили.
Труп невесты
В мае 1993 г. газета Albuquerque Journal (Нью-Мексико, США) вышла с тревожной статьей о неизвестной болезни. 19-летний представитель племени навахо ехал с семьей на похороны своей невесты, когда внезапно его дыхание затруднилось. Попытки родных и прибывших медиков помочь оказались тщетными. Выяснилось, что легкие молодого человека были заполнены жидкостью – он фактически утонул.
Врачей насторожило, что невеста юноши скончалась от похожих симптомов. Изучив историю болезней в регионе, они обнаружили еще пять случаев внезапной смерти молодых и здоровых людей от дыхательной недостаточности. Проведенные исследования подтвердили: речь шла о новом виде хантавируса.
Эта вспышка унесла жизни 13 человек – ровно половины заболевших. При изучении архивных образцов ученые обнаружили, что от того же штамма еще в 1959 г. погиб мужчина в штате Юта. Кроме того, у местных племен сохранились предания об эпидемиях со схожими проявлениями.
Новый вид вируса называли «Четыре угла» (Four Corners), поскольку он был обнаружен в одноименном регионе – там, где сходятся штаты Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта. Позже его переименовали в Sin Nombre Virus, что на испанском значит «вирус без имени».
Каждый хантавирус передается одним или несколькими видами грызунов, которые сами при этом обычно не болеют. В районе «Четырех углов» носителем оказался олений хомячок.
Во Флориде циркулирует другой штамм, который разносит хлопковая крыса, а назвали его «вирусом канала Блэк Крик». В Луизиане вирус Байу (вялотекущий водоток в дельте реки) распространяется через рисовую крысу, а вирус Нью-Йорка-1 можно подхватить от белоногого хомячка.
Аналогичный принцип наименования действует и в Старом Свете. Вид Пуумала был обнаружен в одноименном районе Финляндии, Сааремаа – на острове с таким названием в Эстонии, Добрава-Белград – в селе на юго-востоке Словении.
Сюрприз для ученых
После вспышки болезни в «Четырех углах» прямо посреди США интерес к вирусу резко вырос и его исследования усилились. Однако ученые быстро успокоились: подтвердилось, что вирус передается исключительно от грызуна человеку и не распространяется между людьми.
«Всякий раз, останавливаясь на ночлег в гостевых домиках в заповеднике Йосемити в Северной Калифорнии, я испытываю приступ острой паранойи из-за многочисленных информационных стендов, предупреждающих о зловещем хантавирусе – редкой, но смертельной болезни, распространяемой грызунами», – писал в 2012 г. корреспондент журнала Mother Jones.
Опасения оказались не напрасными: в том же году хантавирусом заразились 11 посетителей парка, трое из которых скончались. Выяснилось, что переносчиками вируса стали оленьи хомячки: они поселились внутри двойных стен домиков на турбазе Curry Village. В заповеднике и раньше фиксировали отдельные случаи заражения, они носили единичный характер.
Власти не стали вводить карантин. Они ограничились тем, что разослали 3000 побывавших на турбазе Curry Village туристов предупреждение: если почувствуете себя плохо, немедленно отправляйтесь к врачу и расскажите, где отдыхали.
Другое массовое заражение хантавирусом произошло еще в июле 1995 – январе 1996 гг. в Парагвае, где заболели 17 человек. Затем, в сентябре – декабре 1996-го, была зафиксирована вспышка в Аргентине – на горнолыжном курорте Эль-Болсон в Андах. И здесь ученых ждал сюрприз: из 18 заболевших трое оказались врачами. Причем один из медиков даже не приезжал в Эль-Болсон. Он заразился через 27 дней после того, как в его клинику в Буэнос-Айресе доставили пациента. Вид хантавируса, который без всякой фантазии назвали Андес в честь гор, является редким исключением и может передаваться от человека к человеку, сделали вывод ученые, но только при очень близком контакте.
Следующая крупная вспышка Андеса произошла с ноября 2018 по февраль 2019 г. в аргентинской провинции Чубут. После выявления первых 18 случаев власти оперативно отреагировали: заболевших изолировали, а всем, кто с ними контактировал, предписали самоизоляцию.
Изначально медианное репродуктивное число (показатель, сколько новых людей в среднем заражает один больной) составляло 2,2. Однако после введения ограничительных мер показатель снизился до 0,96, и постепенно вспышка сошла на нет. Всего было зарегистрировано 34 случая заболевания, 11 из которых закончились летальным исходом.
Выяснилось, что «нулевой пациент» заразился от длиннохвостого рисового хомячка. Затем он посетил вечеринку, где присутствовало около сотни гостей. Трое из них подхватили инфекцию и стали источником дальнейшего распространения вируса. Из более чем 80 медиков, которые поначалу имели незащищенный контакт с пациентами, ни один не был инфицирован, отмечал директор по профилактике инфекций Джордж Салинас из исследовательского центра Stanford Health Care (Стэнфордский университет признан нежелательной организацией на территории РФ).
Хантавирус, поразивший туристов на борту круизного лайнера MV Hondius, также относится к виду Андес. К счастью, другие известные на данный момент хантавирусы передаются человеку только от грызунов.
Так, в феврале 2025 г. полиция Санта-Фе (Нью-Мексико, США) выехала на вызов к дому двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена. Супружеская пара была обнаружена мертвой. Выяснилось, что 65-летняя Бетси Аракава, жена актера, скоропостижно скончалась от хантавирусного легочного синдрома: ее тело нашли в ванной. 95‑летний Хэкмен не заразился вирусом, однако страдал поздней стадией болезни Альцгеймера, не мог самостоятельно заботиться о себе и, скорее всего, даже не осознал смерть супруги. Спустя несколько дней он умер от сердечной недостаточности.
Однако многие хантавирусы науке пока неизвестны, особенно если их ареал – Африка, Ближний Восток или Индо-Тихоокеанский регион, утверждается в исследовании группы ученых из университетов Луисвилля, Сан-Паоло и Хельсинки (A Global Perspective on Hantavirus Ecology, Epidemiology, and Disease, 2010). Причин этому несколько: пациенты не обращаются к врачам, медики не всегда распознают заболевание, у больниц нет необходимых компонентов для выявления хантавируса.
Как стать «нулевым пациентом»
Хантавирусы обнаружены более чем у 140 видов млекопитающих, включая лис и летучих мышей. И этот список продолжает расширяться. Например, долгое время считалось, что землеройки переносят лишь один вид хантавируса – Тоттапалаяма, впервые выявленный в одноименном районе города Веллуру в Индии. Однако на рубеже веков у этих зверьков обнаружили и другие штаммы, в том числе вирус Хабаровск на Дальнем Востоке в 1996 г.
Подавляющее число заражений человека происходит от грызунов, утверждается в журнале ESA Journal Экологического общества Америки за март 2025 г. Около 3% оленьих и белоногих хомячков в США дали положительный результат на хантавирус. А вот у домашних мышей его не обнаружили.
Заразиться можно несколькими путями:
употребив продукты, загрязненные выделениями грызунов;
получив укус от зараженного животного;
вдыхая зараженную пыль (наиболее распространенный путь передачи).
Канадская телекомпания CBC сообщала, что большинство заражений в стране приходится на весну и начало лета. В это время люди возвращаются в загородные дома после долгого перерыва, убирают подвалы и чердаки или открывают сараи. При этом в воздух поднимаются микроскопические частицы пыли, содержащие высохший помет, мочу или слюну грызунов, а человек их вдыхает.
Врачи дают несколько рекомендаций для профилактики:
использовать простейший респиратор (медицинская маска для этой цели не подходит);
избегать касания грязными руками слизистых оболочек и открытых ран;
тщательно мыть руки перед едой.
К счастью, вирус погибает вскоре после контакта с солнечным светом, добавляет журнал Mother Jones.
Исследования показывают прямую связь между благоприятными условиями для размножения грызунов и заболеваниями у людей. Так, в «Четырех углах» популяция оленьих хомячков увеличилась в тот год в десять раз по сравнению с предыдущим.
Диагностировать хантавирус сложно, предупреждает ВОЗ. Инкубационный период длится от одной до восьми недель, и за это время человек может забыть о контакте с грызунами или их отходами. Кроме того, ранние симптомы напоминают проявления других заболеваний.
Так, жена Джина Хэкмена незадолго до смерти искала в интернете информацию о симптомах гриппа, а также выясняла, может ли COVID‑19 вызывать головокружение и кровотечение из носа.
Статистика заражений
По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 10 000 до 100 000 случаев заражения хантавирусом. Большинство из них приходится на Восточную Азию.
В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, с 1993 по 2023 г. было зафиксировано 890 случаев заболевания. При этом 94% из них зарегистрированы к западу от Миссисипи, преимущественно в Колорадо, Аризоне или Нью-Мексико. Медианный возраст пациентов 38 лет (от 5 до 88 лет), а уровень смертности достигает 35%.
В Европе большинство случаев приходится на Финляндию, также часто заражения фиксируют на севере Швеции, в Норвегии, Бельгии и Франции (ближе к границе) и Германии, констатируется в исследовании A Global Perspective on Hantavirus Ecology, Epidemiology, and Disease (2010). Летальный исход, по данным ВОЗ, наступает примерно в 1-15% случаев.
Вирус Старого и Нового света
Разница в уровне смертности на разных континентах объясняется тем, что хантавирусы условно делят на вирусы «Нового света» и «Старого света», пишет The Conversation. В Северной и Южной Америке распространены штаммы, вызывающие хантавирусный легочный синдром. Это тяжелое заболевание с поражением легких и отеком, отличающееся крайне высокой летальностью, вплоть до 50%. Больше всего здесь распространены вирусы Андес и Чокло (последний назван в честь пригорода панамского города Лас-Таблас, переносится бурым рисовым хомячком).
В Европе и Азии преобладают другие виды хантавируса, которые провоцируют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). При этой болезни нарушается работа почек, возможны кровоизлияния, в том числе геморрагическая сыпь на коже, однако в целом заболевание протекает легче. Среди самых распространенных штаммов – Добрава‑Белград (его переносят полевая, желтогорлая и кавказская лесная мыши) и Пуумала (переносчик – рыжая полевка). По данным американского медицинского портала Healio, при заражении первым вирусом от 16% до 48% госпитализированных пациентов нуждаются в диализе и длительной интенсивной терапии, тогда как при инфицировании вторым – лишь около 5%.
Хантавирус в России
Омский НИИ природно‑очаговых инфекций в информационно‑методическом письме 2015 г. отмечал, что в России ГЛПС занимает одно из первых мест среди природно‑очаговых болезней человека и лидирует среди зоонозных инфекций вирусной этиологии. Ежегодно регистрируется в среднем 5000-6000 случаев заболевания, а в отдельные годы их число возрастает в 4-5 раз.
Подавляющее большинство заражений (97%) приходится на Европейскую часть страны. «Высокие показатели заболеваемости регистрируются в Уральском, Поволжском и Волго-Вятском регионах. Наиболее неблагополучными являются Республики Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, где среднегодовой показатель заболеваемости составляет от 14,8 до 56,8 на 100 000 населения».
В годы, когда численность грызунов резко увеличивается, максимум заражений людей приходится на декабрь – январь. Это связано с интенсивной миграцией зверьков в холодное время года в ометы, стога и надворные постройки сельских населенных пунктов. Ученые Омского НИИ предполагают, что официальная статистика может не полностью отражать реальную картину: болезнь часто протекает в легкой форме и порой диагностируется под другими названиями.
Исследование A Global Perspective on Hantavirus Ecology, Epidemiology, and Disease (2010) показывает, что с 1996 по 2006 г. в России выявили 89 162 случая ГЛПС. Средняя заболеваемость составила 5,8 случая на 100 000 человек, а максимальный показатель пришелся на 1997 г. – 14,3 случая на 100 000.
С января по октябрь 2025 г. «мышиной лихорадкой» заразились около 3300 россиян в 54 субъектах России, причем около 80% случаев пришлось на Поволжье, сообщал Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии. В основном заболевали горожане, а сельские жители составили около 13% пациентов. На Урале число заразившихся выросло втрое по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в Саратовской, Орловской областях и Башкирии – вдвое. Причиной стали теплая осень и зима, объясняла газета «Известия». Люди продолжали ездить на дачи, куда с наступлением заморозков перебирались грызуны. При этом уровень заболеваемости оказался втрое ниже пика 2019 г. и в полтора раза меньше среднемноголетних значений.
Роспотребнадзор сообщал, что первый случай болезни, похожей по симптомам на ГЛПС, был зафиксирован еще в 1934 г. у военнослужащих Красной Армии на Дальнем Востоке. Статистики регистрируют ГЛПС на территории России с 1978 г. ежегодно, в наше время до 85% заболевших – молодые мужчины (20-40 лет). Для инфекции характерны циклические подъемы, в среднем каждые 3-5 лет, что во много связано с численностью и инфицированностью грызунов. Однако, как отмечает Роспотребнадзор, за последние 25 лет в России наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости.