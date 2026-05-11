Что известно об угрозе распространения нового хантавируса

Что известно об угрозе распространения нового хантавирусаПо данным СМИ, от него погибло три человека, ВОЗ зарегистрировала девять случаев заражения
Вспышка редкого хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к масштабной международной эвакуации пассажиров и карантинным мерам сразу в нескольких странах. «Ведомости» собрали последнюю информацию о том, что известно об угрозе распространения нового вируса.
Лайнер MV Hondius отправился из Аргентины в апреле. На борту находились 147 человек – 87 пассажиров и 60 членов экипажа. После выявления хантавируса несколько стран начали срочную эвакуацию своих граждан. Как пишет The Guardian, более 100 человек из 23 государств были вывезены с судна менее чем за двое суток в ходе операции, которую испанские власти назвали «сложной» и «беспрецедентной».
Случаи заражения
Как сообщает CNN со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано как минимум девять случаев заражения, включая семь подтвержденных и два вероятных. Голландская супружеская пара и немка умерли от вируса. Кроме того, 11 мая ВОЗ сообщила о смерти сотрудника гражданской гвардии Испании, участвовавшего в эвакуации пассажиров MV Hondius во время вспышки хантавируса. Причиной смерти стал сердечный приступ, а не сам вирус.
По данным The Guardian, особое внимание специалистов привлекло то, что речь идет о штамме Andes – единственном известном штамме хантавируса, способном передаваться от человека к человеку. ВОЗ считает, что передача вируса могла происходить непосредственно на борту судна.
CNN сообщает, что США эвакуировали 17 американских граждан и одного гражданина Великобритании, проживающего в Соединенных Штатах. Самолет прибыл в Небраску, где пассажиров направили в специализированное карантинное отделение для обследования и дальнейшего наблюдения. Эвакуацию также начали Франция, Испания, Канада, Ирландия, Нидерланды и Великобритания.
По информации The Guardian, одна из французских пассажирок с подтвержденным заражением находится в тяжелом состоянии в специализированном инфекционном отделении больницы Парижа. Еще один американский пассажир сдал положительный тест на вирус, но симптомов у него пока нет.
В Польше один человек помещен под санитарно-эпидемиологическое наблюдение из-за подозрения на заражение хантавирусом, сообщает польский портал Rynek Zdrowia со ссылкой на главного санитарного инспектора страны Павла Гжесиовского. По его словам, симптомов у находящегося под наблюдением человека пока нет. Карантин продлится семь дней.
При этом специалисты в Аргентине опровергли сообщения о том, что источником вспышки могла стать Ушуая – туристический город на юге страны, откуда отправился круиз. Как пишет Daily Mail, ранее в СМИ появились предположения, что заражение могло произойти на городской свалке, где отходы кишат крысами и другими паразитами.
Однако директор эпидемиологического управления провинции Огненная Земля Джуан Петрина заявил, что первый заболевший пассажир – 70-летний Лео Схилпероорд – незадолго до круиза посещал Северную Патагонию, где уже зарегистрировано более 100 случаев хантавируса, не уточнив, о каком штамме идет речь.
Риск пандемии – низкий
ВОЗ рекомендовала для контактировавших с заболевшими 42-дневный карантин и ежедневное наблюдение за симптомами. При этом медицинские специалисты, на которых ссылаются CNN и The Guardian, подчеркивают, что риск глобальной пандемии пока оценивается как низкий, несмотря на сравнения с началом пандемии COVID-19.
Как пояснила директор по новым продуктам «Промомед» Кира Заславская, возбудитель хантавируса распространяется по всему миру и циркулируется среди диких грызунов, которые пожизненно выделяют вирус со слюной, мочой и пометом. Резервуаром инфекции также могут быть летучие мыши, рептилии и рыбы. Человек чаще всего заражается при вдыхании аэрозоля с частицами экскрементов инфицированных животных. Вирус способен вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а при отсутствии лечения – приводить к почечной недостаточности.
Она добавила, что современные препараты на основе фавипиравира и молнупиравира способны блокировать размножение вируса. В России, по ее словам, есть препараты на основе молнупиравира.
8 мая Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Для россиян это не представляет опасности, заверили в ведомстве.