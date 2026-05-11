Что известно об угрозе распространения нового хантавируса

Как пояснила директор по новым продуктам «Промомед» Кира Заславская, возбудитель хантавируса распространяется по всему миру и циркулируется среди диких грызунов, которые пожизненно выделяют вирус со слюной, мочой и пометом. Резервуаром инфекции также могут быть летучие мыши, рептилии и рыбы. Человек чаще всего заражается при вдыхании аэрозоля с частицами экскрементов инфицированных животных. Вирус способен вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а при отсутствии лечения – приводить к почечной недостаточности.