Российский член экипажа MV Hondius останется на судне до прибытия в Нидерланды
Россиянин из экипажа MV Hondius останется на борту до прибытия лайнера в Нидерланды на дезинфекцию, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде.
На испанском острове Тенерифе в воскресенье утром началась операция по высадке пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Каждый пассажир прошел эпидемиологический контроль перед тем, как покинуть борт. Эвакуация была организована по национальному принципу: первыми высаживали граждан Испании.
Людей на малых судах доставляли с лайнера на берег, где их проверяли медики в защитных костюмах. Затем пассажиров рассаживали по изолированным автобусам и отвозили в главный аэропорт Тенерифе. Оттуда они вылетят специальными рейсами в свои страны.
Все рейсы по репатриации пассажиров будут выполнены до конца следующих суток. Около 30 членов экипажа останутся на судне и отведут его в Нидерланды для полной дезинфекции.