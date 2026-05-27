В Таганроге ввели локальный режим ЧС после ракетной атаки ВСУ
Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ. Сильные повреждения получила городская котельная, часть жилых домов осталась без горячего водоснабжения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
По ее данным, утром 27 мая во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Серьезные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство» на улице Циолковского. Работа объекта временно остановлена. Из-за этого в нескольких многоквартирных домах прекратилась подача горячей воды. «Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования», – пояснила глава города.
Камбулова сообщила, что специальная комиссия начала обследование территории и жилых домов для оценки причиненного ущерба.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь до этого уточнял, что обломки ракеты упали на улице Циолковского. В результате загорелись автомобили, но пожар удалось оперативно локализовать.
В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО с 20:00 мск 26 мая до 7:00 мск 27 мая уничтожили 140 украинских дронов над регионами РФ. Воздушные цели поражали над регионами ЦФО, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.