Главная / Общество /

В Севастополе после атаки ВСУ нашли контейнер со взрывчаткой

Ведомости

В Севастополе после атаки ВСУ обнаружили контейнер со взрывчаткой. Опасный предмет внешне напоминает коробку, обшитую пенопластом. Вероятно, он был сброшен с БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность», – подчеркнул Развожаев.

Глава региона призвал жителей предупредить детей о том, что подобные предметы нельзя трогать, поднимать или переносить. При их обнаружении людям нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по номеру 112.

До этого Развожаев сообщал, что силы ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, там применялись ракеты Storm Shadow. В результате ударов повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего там загорелась крыша.

По данным властей, в ходе украинских атак пострадали два человека. У женщины диагностировали травму глаза, у мужчины – перелом и закрытую черепно-мозговую травму.

