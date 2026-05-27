В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов и 45 машин
В результате ночной атаки ВСУ в Севастополе повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в Max.
По его словам, в муниципальные комиссии поступило 120 обращений от жителей, из них 75 касаются повреждений квартир и домов, еще 45 – автомобилей. Наиболее серьезный ущерб получил восьмиэтажный жилой дом на улице Ластовой, 7. В здании выбило окна, повреждены оконные рамы, балконы и фасад.
Точечные повреждения также зафиксировали в многоквартирных домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-й Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте. В ряде квартир повреждены окна и двери. На улице Гоголя повреждения получил магазин музыкальных инструментов «Орфей» – в помещении выбило стекла.
Кроме того, пострадали частные дома в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», а также на улице Ластовой, Корабельной улице, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. В нескольких зданиях выбиты окна, повреждены кровли и стены.
В ночь на 27 мая ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю с применением различных воздушных средств, в том числе, по предварительным данным, ракет Storm Shadow. До этого сообщалось, что в результате падения обломков были повреждены жилые дома и линии электропередачи. Кроме того, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего там загорелась крыша.
По данным Развожаева, в результате атаки пострадали два человека – пожилые мужчина и женщина. У женщины диагностировали травму глаза, у мужчины – перелом и закрытую черепно-мозговую травму.