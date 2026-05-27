В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 домов и 45 машин

В ночь на 27 мая ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю с применением различных воздушных средств, в том числе, по предварительным данным, ракет Storm Shadow. До этого сообщалось, что в результате падения обломков были повреждены жилые дома и линии электропередачи. Кроме того, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего там загорелась крыша.