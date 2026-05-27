МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников спецоперации

6 мая МВД предупредило, что мошенники применяют схему «переезд чата» для родственников участников спецоперации, которые пропали или не выходят на связь. В полиции отметили, что чаты семей бойцов спецоперации – в зоне повышенного внимания противника. Мошенники также используют сообщества для выбора жертв. После сообщений о поиске они могут писать в личные сообщения с предложениями «помощи», «ускорения выплат» или «проверки статуса».