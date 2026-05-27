Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,476+0,06%RGSS0,187-1,17%USBN0,143-2,05%IMOEX2 592,01+0,46%RTSI1 151,66+1,54%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Главная / Общество /

МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников спецоперации

Ведомости

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества, при которой предлагают гражданам «легкий заработок» за фотографии надгробий участников специальной военной операции и «аллей героев». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как сообщили в ведомстве, за подобными объявлениями стоят украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры. Собранные таким образом персональные данные используются для звонков родственникам погибших под предлогом выплат от Минобороны России. Кроме того, информация может передаваться разведывательным подразделениям противника для проведения информационно-психологических операций.

В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных действиях может повлечь уголовную ответственность. Гражданам России в таких случаях может грозить ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающая наказание от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. На иностранных граждан, согласившихся на подобную деятельность, могут возбуждаться дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

6 мая МВД предупредило, что мошенники применяют схему «переезд чата» для родственников участников спецоперации, которые пропали или не выходят на связь. В полиции отметили, что чаты семей бойцов спецоперации – в зоне повышенного внимания противника. Мошенники также используют сообщества для выбора жертв. После сообщений о поиске они могут писать в личные сообщения с предложениями «помощи», «ускорения выплат» или «проверки статуса».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её