МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников спецоперации
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества, при которой предлагают гражданам «легкий заработок» за фотографии надгробий участников специальной военной операции и «аллей героев». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как сообщили в ведомстве, за подобными объявлениями стоят украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры. Собранные таким образом персональные данные используются для звонков родственникам погибших под предлогом выплат от Минобороны России. Кроме того, информация может передаваться разведывательным подразделениям противника для проведения информационно-психологических операций.
В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных действиях может повлечь уголовную ответственность. Гражданам России в таких случаях может грозить ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающая наказание от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. На иностранных граждан, согласившихся на подобную деятельность, могут возбуждаться дела по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
6 мая МВД предупредило, что мошенники применяют схему «переезд чата» для родственников участников спецоперации, которые пропали или не выходят на связь. В полиции отметили, что чаты семей бойцов спецоперации – в зоне повышенного внимания противника. Мошенники также используют сообщества для выбора жертв. После сообщений о поиске они могут писать в личные сообщения с предложениями «помощи», «ускорения выплат» или «проверки статуса».