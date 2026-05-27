Осужденной криптоблогеру Битмаме вменили незаконный оборот на 4 млрд рублей

В июне 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил Федякину к 7 годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и взыскал с нее 2,2 млрд руб.. Уголовное дело было возбуждено по заявлению инвестора Гагика Гулакяна. По данным следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность. Впоследствии она присваивала себе вложенные средства. В апреле 2026 г. суд арестовал Гулакяна по обвинению в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.