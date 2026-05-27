Осужденной криптоблогеру Битмаме вменили незаконный оборот на 4 млрд рублей
Криптоблогер Валерия Федякина (Битмама) стала фигуранткой нового дела о незаконной банковской деятельности. Оборот по ней превышает 4 млрд руб., сообщил агентству «РИА Новости» участник процесса.
«Федякиной вменяется участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.
Следствие подало ходатайство в суд об аресте блогера. Битмама уже находится в СИЗО, где дожидается решения Мосгорсуда по делу о мошенничестве. Новая мера пресечения необходима для проведения следственных действий по месту нахождения уголовного дела.
15 сентября 2023 г. Федякину задержали в Москве. Девушку поместили в СИЗО. 27 декабря в больнице при следственном изоляторе она родила дочь.
В июне 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил Федякину к 7 годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и взыскал с нее 2,2 млрд руб.. Уголовное дело было возбуждено по заявлению инвестора Гагика Гулакяна. По данным следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность. Впоследствии она присваивала себе вложенные средства. В апреле 2026 г. суд арестовал Гулакяна по обвинению в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.