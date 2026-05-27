Фальков допустил отказ от дипломных работ из-за развития ИИ
Развитие технологий искусственного интеллекта может привести к пересмотру традиционного формата итоговой аттестации в вузах, включая возможный отказ от письменных дипломных работ. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе, посвященном использованию ИИ в образовательном процессе, передает ТАСС.
По его словам, в условиях широкого распространения ИИ все большее значение может приобретать устная форма проверки знаний, позволяющая объективнее оценить уровень подготовки выпускников.
Фальков подчеркнул, что даже самые современные системы ИИ не способны полностью подготовить студента к живому диалогу с преподавателем. По его мнению, во время устного экзамена реальные знания, компетенции и уровень понимания материала становятся очевидны.
В феврале Фальков на встрече с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым заявил, что в 2026/27 учебном году число платных мест в российских вузах сократится на 13% (или на 47 000) по 40 специальностям из перечня правительства, опубликованного в ноябре 2025 г. на официальном интернет-портале правовой информации. Сокращения в основном затронули негосударственные университеты и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.