Фальков допустил отказ от дипломных работ из-за развития ИИ

В феврале Фальков на встрече с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым заявил, что в 2026/27 учебном году число платных мест в российских вузах сократится на 13% (или на 47 000) по 40 специальностям из перечня правительства, опубликованного в ноябре 2025 г. на официальном интернет-портале правовой информации. Сокращения в основном затронули негосударственные университеты и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.