Минобрнауки сократило 13% платных мест в российских вузах

Минобрнауки сократило 13% платных мест в российских вузахЭто может увеличить поток желающих поступить в университеты крупных городов
В 2026/27 учебном году число платных мест в российских вузах сократится на 13% (или на 47 000) по 40 специальностям из перечня правительства, опубликованного в ноябре 2025 г. на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
Сокращения в основном затронули негосударственные университеты и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.
Предельное число коммерческих мест установлено по 28 программам бакалавриата и 12 – специалитета. В их числе психология, государственное и муниципальное управление, архитектура, нефтегазовое дело и т. д., следует из правительственного перечня.
Число бюджетных мест на инженерные специальности, наоборот, планируют увеличить, как и норматив стоимости подготовки инженеров, сказано в сообщении Минобрнауки. То есть вузы будут больше тратить на подготовку одного инженера. В норматив входят затраты на зарплаты преподавателей, оснащение лабораторий оборудованием, учебную инфраструктуру и др.
Закон о госрегулировании платного приема на обучение в вузы вступил в силу 1 сентября 2025 г. Регулированием числа платных мест занимается правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, пояснял Фальков в мае того же года на пленарном заседании в Госдуме. В октябре на заседании совета Российского союза ректоров министр отметил, что регулирование не затронет социально значимые и дефицитные направления. К таким он отнес направления из области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук.
Минобрнауки также разработало методику для корректировки числа платных мест, которая складывается из двух показателей. Первый – сколько студентов было зачислено на платное обучение в 2025/26 учебном году, второй рассчитывается по специальной формуле. Она представляет собой средний показатель платного набора студентов за три последние приемные кампании, умноженный на коэффициент популярности направления. В ведомстве также отметили, что если в 2025 г. средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на платной основе, не превышал 50, то коммерческие места на нее вообще не выделят.
После того как Минобрнауки разместит в личных кабинетах вузов предложения о предельном количестве платных мест, они могут представить корректировки этих предложений. После их рассмотрения число платных мест может быть увеличено на 5–15%, но оно все равно не превысит количество студентов, зачисленных на данное направление в 2025/26 учебном году.
2,4 млн
Сокращение 47 000 платных мест – это значимая цифра, считает заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. При сокращении числа платных мест в регионах может вырасти поток абитуриентов, поступающих в вузы крупных городов, считает эксперт. 72% всех коммерческих мест сосредоточены в регионах, включая города-миллионники. Из них 40% приходится на столицы.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин считает, что пока рано делать выводы. Сейчас, по его словам, речь идет о сокращении не реальных, а виртуальных платных мест. Заполняемость коммерческих мест традиционно не достигает 100%, говорит Габдрахманов. «Например, вуз заявляет, что может принять 500 студентов платно, а на деле зачисляет только 100 человек, которые пришли и заплатили за обучение», – привел пример Илюхин.
По данным мониторинга качества приема НИУ ВШЭ, реальная заполняемость платных мест составляет около 40%. Причем спрос на коммерческое обучение постоянно меняется – его пик пришелся на 2018 г., когда он достигал 50% от общего числа всех зачисленных. Затем последовал спад в 2019–2023 гг., а в 2024 г. интерес к коммерческому приему стал возобновляться, рассказал Габдрахманов.
Сокращение платных мест стимулирует повышение качества образования и переориентацию на востребованные специальности, считает проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. Оно также делает высшее образование более регулируемым и ориентированным на потребности экономики. «Это не катастрофа, но и не мелкая корректировка: речь идет о структурной перестройке, которая повлияет на всю систему в ближайшие годы», – указала она.
Сокращая коммерческий прием по отдельным специальностям, Минобрнауки дает сигнал родителям и выпускникам школ следующих лет обратить внимание на естественнонаучные предметы и математику, подчеркнул Илюхин.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой оценить, сколько абитуриентов на коммерческой основе было зачислено в российские вузы за последние три года.