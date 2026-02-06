Минобрнауки сократило 13% платных мест в российских вузах

Минобрнауки также разработало методику для корректировки числа платных мест, которая складывается из двух показателей. Первый – сколько студентов было зачислено на платное обучение в 2025/26 учебном году, второй рассчитывается по специальной формуле. Она представляет собой средний показатель платного набора студентов за три последние приемные кампании, умноженный на коэффициент популярности направления. В ведомстве также отметили, что если в 2025 г. средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на платной основе, не превышал 50, то коммерческие места на нее вообще не выделят.