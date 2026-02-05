В вузах России сократили 47 000 платных мест

26 января вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщала, что российские колледжи могут быть ограничены в вопросе платного приема студентов, как это произошло с вузами. Она рассказала, что инициативу обсуждают участники рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО). Закон в случае его принятия будет работать по аналогии с утвержденной ранее инициативой, которая позволяет правительству ограничивать число платных мест в вузах.