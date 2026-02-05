Газета
Главная / Общество /

В вузах России сократили 47 000 платных мест

Ведомости

В России сократили 47 000 платных мест в высших учебных заведениях после того, как был принят закон о госрегулировании этого режима обучения. Это количество составило 13% от всех платных мест, сообщило Минобрнауки РФ.

«В настоящий момент сокращено 47 000, или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», – отмечается в публикации.

По данным ведомства, такие меры коснулись преимущественно негосударственного сектора вузов. Места сократили на таких направлениях подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

26 января вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщала, что российские колледжи могут быть ограничены в вопросе платного приема студентов, как это произошло с вузами. Она рассказала, что инициативу обсуждают участники рабочей группы по развитию среднего профессионального образования (СПО). Закон в случае его принятия будет работать по аналогии с утвержденной ранее инициативой, которая позволяет правительству ограничивать число платных мест в вузах.

В конце декабря 2025 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков отмечал, что ведомство хочет сократить примерно 45 000 платных мест в вузах России. По его словам, процедуру должны были провести по 40 направлениям обучения.

