В управлении президента рассказали о стратегическом значении госдизайна

В рамках семинара представители регионов обменялись успешными практиками. Например, в Удмуртии действует департамент дизайна, реализовавший более 350 проектов. По оценке властей, себестоимость такой работы минимум в четыре раза ниже, чем при привлечении коммерческих подрядчиков. Участники семинара договорились создать профильные дизайн-команды при главах регионов или агентствах развития и запросили методическое сопровождение со стороны «Сенежа».