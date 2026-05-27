В управлении президента рассказали о стратегическом значении госдизайна

Системная работа с государственным дизайном имеет стратегическое значение для долгосрочного развития страны и регионов. Об этом заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич на семинаре «Госдизайн 2030» в Мастерской управления «Сенеж» (платформа «Россия – страна возможностей»).

По словам Жарича, визуальная коммуникация государства с гражданами становится одним из ключевых инструментов этой работы, особенно в условиях информационно-психологической войны.

В семинаре приняли участие 90 управленцев из 71 региона: заместители губернаторов, профильные министры, руководители ведомств и эксперты. Ключевая задача – обсудить значение качественных государственных визуальных коммуникаций в условиях масштабных изменений, которые ждут регионы до 2030 г. – это строительство и обновление более 15 000 социальных объектов, создание новых цифровых сервисов, сайтов, логотипов и фирменных стилей.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор «Сенежа» Андрей Бетин подчеркнул, что качественный дизайн становится важнейшим инструментом институционального развития. «Сегодня это уже не факультативный навык для управленца, а необходимая компетенция для построения устойчивой, прозрачной и эффективной системы управления», – заявил он.

В рамках семинара представители регионов обменялись успешными практиками. Например, в Удмуртии действует департамент дизайна, реализовавший более 350 проектов. По оценке властей, себестоимость такой работы минимум в четыре раза ниже, чем при привлечении коммерческих подрядчиков. Участники семинара договорились создать профильные дизайн-команды при главах регионов или агентствах развития и запросили методическое сопровождение со стороны «Сенежа».

