Минтранс вынес на общественное обсуждение проект о постоплате парковок
Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который вводит постоплату парковок и впервые на федеральном уровне закрепляет понятие «парковочная деятельность». Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Согласно проекту, водители, пользующиеся платными парковками, въезд и выезд с которых не оборудованы техническими средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. В Минтрансе считают, что это снизит административную нагрузку на автомобилистов и сделает оплату более гибкой.
Законопроект вводит единый реестр парковок общего пользования, который позволит вести их учет и контролировать состояние и доступность. Документ также наделяет региональные и муниципальные власти дополнительными полномочиями в сфере организации парковочного пространства. Кроме того, законопроект закрепляет необходимость создавать парковки не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков, автобусов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и такси.
В Минтрансе полагают, что системный подход к организации парковочного пространства позволит оптимизировать движение на дорогах, повысить видимость на перекрестках и выездах из дворов, а также снизить риск дорожно-транспортных происшествий. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.
В феврале 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин поддержал введение механизма постоплаты парковок, поручив Минтрансу подготовить соответствующий законопроект.