Предстоящее лето станет самым длинным по числу рабочих дней за три года
Предстоящее лето будет самым длинным по количеству рабочих дней за последние три года, сообщила «РИА Новости» руководитель департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Летом 2026 г. при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней», – объяснила она.
По словам Богдановой-Шемраевой, в предыдущие годы было меньше рабочих дней, например в 2025 г. их было 63, а отдыхали россияне 29 дней. В 2024 г., напомнила эксперт, было 64 дня для работы и 28 дней – для отдыха. Самым загруженным месяцем в 2026 г. будет июль (23 рабочих дня). В другие два летних месяца ожидается по 21 рабочему дню.
В середине мая агентство напомнило, что в 2026 г. жителей страны ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая из них, четырехдневная, с 8 по 11 июня – 12 июня будет отмечаться День России. В ноябре также планируется короткая неделя: 2–3 и 5–6 ноября станут рабочими, а 4 ноября будет праздноваться День народного единства. Последняя трехдневная рабочая неделя пройдет 28–30 декабря, затем 31 декабря станет выходным, после чего начнутся новогодние праздники.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что в 2026 г. в России майские праздники оказались самыми короткими за последние восемь лет. Нерабочими днями были 1–3 мая (пятница – воскресенье) и 9–11 мая (суббота – понедельник). При этом в предыдущие года россияне отдыхали по 7–8 дней. По мнению Стенякиной, это связано с тем, что последние новогодние каникулы продлились рекордно долго – 12 дней.
В 2025 г. самая короткая рабочая неделя состоялась с 29 по 31 декабря. После нее в России начались самые продолжительные новогодние каникулы за последние 12 лет. Официальный отдых продлился с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. включительно.