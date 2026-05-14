Россиян ждут еще три короткие недели в 2026 году
До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. На это обратило внимание «РИА Новости», изучив производственный календарь.
Первая, четырехдневная, пройдет с 8 по 11 июня – 12 июня будет отмечаться День России. В ноябре рабочая неделя также будет сокращенной: 2–3 и 5–6 ноября станут рабочими, а 4 ноября будет праздноваться День народного единства.
В конце года последует трехдневная рабочая неделя (28–30 декабря), затем 31 декабря станет выходным, после чего начнутся новогодние праздники.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что в этом году в России были самые короткие майские праздники за последние восемь лет. По словам Стенякиной, это «расплата» за рекордно длинные новогодние каникулы и за ни одну шестидневную рабочую неделю в 2026 г.