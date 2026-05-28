Международная федерация хоккея отменила решение о недопуске сборных России
Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных РФ к международным турнирам в 2026–2027 гг. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
По его словам, дисциплинарный совет признал недостаточными аргументы и отчеты по оценке рисков, которые IIHF использовала для продления отстранения российских команд по соображениям безопасности. Поэтому теперь федерация должна будет повторно рассмотреть вопрос о допуске сборных РФ.
Министр напомнил, что Федерация хоккея России до этого начала подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По его словам, первым шагом в рамках процедуры стало обращение в дисциплинарный комитет международной федерации. «Продолжаем кропотливую юридическую работу», – написал Дегтярев.
Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с 2022 г. В декабре 2025 г. исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендация распространялась как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Несмотря на это, в январе совет IIHF продлил санкции в отношении сборных России и Белоруссии.