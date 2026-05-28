Международная федерация хоккея отменила решение о недопуске сборных России

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с 2022 г. В декабре 2025 г. исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Рекомендация распространялась как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Несмотря на это, в январе совет IIHF продлил санкции в отношении сборных России и Белоруссии.